Полузащитник «Торпедо» Эркинов: «Будем готовиться, чтобы вновь вернуться в РПЛ. Мы верим!»

Полузащитник «Торпедо» Хожимат Эркинов прокомментировал вылет черно-белых из РПЛ.

«Сезон выдался сложным. У нас была задача остаться в премьер-лиге. Но мы не смогли это сделать. Не понимаю, почему нам не удалось исправить турнирное положение. Команда старалась, мы все силы отдали этому сезону. Значит, так было суждено. Осталось две игры, и нужно провести их хорошо. Дальше будем готовиться, чтобы вновь вернуться в РПЛ. Мы верим!» — приводит Sport24 слова Эркинова.

В матче 27-го тура РПЛ, который прошел 13 мая, «Торпедо» потерпело поражение от ЦСКА (0:3) и досрочно вылетело в первую лигу. С марта «Торпедо» возглавляет испанский специалист Жозеп Клотет.