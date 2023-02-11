Агент Барбоза назвал Кузяева отличным игроком: «Не него точно будет спрос в Европе!»

Известный португальский агент Пауло Барбоза в комментарии для «СЭ» поделился мнением о будущем полузащитника «Зенита» Далера Кузяева.

Ранее «РБ Спорт» сообщал о том, что футболист не может договориться с российским клубом о новом контракте.

«Кузяев — отличный игрок! Он сможет играть на высоком уровне в Европе. Было понятно, что он захочет попробовать себя в Европе. На него точно будет спрос в Европе!», — сказал Барбоза «СЭ».

Кузяев выступает за «Зенит» с июля 2017 года. В сезоне-2022/23 он забил 5 голов и сделал 5 результативных передач в 20 матчах за команду из Санкт-Петербурга. Контракт 30-летнего россиянина с клубом действует до конца июня 2023 года.