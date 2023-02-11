0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:49

Агент Барбоза назвал Кузяева отличным игроком: «Не него точно будет спрос в Европе!»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Telegram Дзен

Известный португальский агент Пауло Барбоза в комментарии для «СЭ» поделился мнением о будущем полузащитника «Зенита» Далера Кузяева.

Ранее «РБ Спорт» сообщал о том, что футболист не может договориться с российским клубом о новом контракте.

«Кузяев — отличный игрок! Он сможет играть на высоком уровне в Европе. Было понятно, что он захочет попробовать себя в Европе. На него точно будет спрос в Европе!», — сказал Барбоза «СЭ».

Кузяев выступает за «Зенит» с июля 2017 года. В сезоне-2022/23 он забил 5 голов и сделал 5 результативных передач в 20 матчах за команду из Санкт-Петербурга. Контракт 30-летнего россиянина с клубом действует до конца июня 2023 года.

Далер Кузяев
Футбол
ФК Зенит
Паулу Барбоза
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Смолов vs Тюкавин, два 17-летних дебютанта. «Динамо» меньше трех не забивает
Финские лыжи похоронили за плинтусом. Что было до того, как ВАДА полюбило Россию?
В МИД РФ заявили о готовности к переговорам с Украиной без предварительных условий
«Теперь мы залпы слышим часто»
Давление стабильное: ВС РФ освободили поселок в Харьковской области
Байден признался, с каким невидимым человеком он постоянно здоровается
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Кузьмичев уверен, что Пиняев принесет пользу «Локомотиву»
Кузьмичев назвал главных конкурентов Дзюбы в «Локомотиве»
Бывший директор академии «Локо» объяснил, почему клуб решил внезапно подписать Дзюбу
«Дзюбу позвали в срочном порядке, так как Глушенков разочаровал Галактионова». Подробный анализ трансферов «Локо»
Мостовой исключил возможный вылет «Локомотива» из РПЛ
Евгений Бушманов считает, что «Спартак» поборется с «Зенитом» за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Кузьмичев уверен, что Пиняев принесет пользу «Локомотиву»

Мостовой: «Дзюба однозначно поможет «Локомотиву». Он еще спокойно может год-два поиграть»