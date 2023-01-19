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Сегодня, 13:51

Агент Фомина допустил уход хавбека из «Динамо» в зимнее трансферное окно

Виктория Кравченко
Даниил Фомин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Футбольный агент Александр Маньяков рассказал, что думает о возможном уходе своего клиента, полузащитника Даниила Фомина из «Динамо».

— Периодически появляются новости, что Фоминым интересуются европейские клубы. Можно ли сказать, что этот сезон Даниил точно доиграет в «Динамо»?
— Нет, нельзя так сказать.

— Есть вероятность, что он может уйти из «Динамо»?

— Ну, упорные слухи же не зря ходят.

— В это зимнее трансферное окно?

— Да, но давайте не бежать впереди паровоза, — сказал Маньяков Sport24.

В текущем розыгрыше 25-летний футболист провел за «Динамо» 22 матча, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 9 миллионов евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-19-agent-fomina-dopustil-yego-ukhod-iz-dinamo-v-zimneye-transfernoye-okno

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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32%

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24%

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П2

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1.63

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Даниил Фомин
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