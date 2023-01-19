Агент Фомина допустил уход хавбека из «Динамо» в зимнее трансферное окно

Футбольный агент Александр Маньяков рассказал, что думает о возможном уходе своего клиента, полузащитника Даниила Фомина из «Динамо».

— Периодически появляются новости, что Фоминым интересуются европейские клубы. Можно ли сказать, что этот сезон Даниил точно доиграет в «Динамо»?

— Нет, нельзя так сказать.

— Есть вероятность, что он может уйти из «Динамо»?

— Ну, упорные слухи же не зря ходят.

— В это зимнее трансферное окно?

— Да, но давайте не бежать впереди паровоза, — сказал Маньяков Sport24.

В текущем розыгрыше 25-летний футболист провел за «Динамо» 22 матча, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 9 миллионов евро.