Агент Фомина допустил уход хавбека из «Динамо» в зимнее трансферное окно

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Футбольный агент Александр Маньяков рассказал, что думает о возможном уходе своего клиента, полузащитника Даниила Фомина из «Динамо».
— Периодически появляются новости, что Фоминым интересуются европейские клубы. Можно ли сказать, что этот сезон Даниил точно доиграет в «Динамо»?
— Нет, нельзя так сказать.
— Есть вероятность, что он может уйти из «Динамо»?
— Ну, упорные слухи же не зря ходят.
— В это зимнее трансферное окно?
— Да, но давайте не бежать впереди паровоза, — сказал Маньяков Sport24.
В текущем розыгрыше 25-летний футболист провел за «Динамо» 22 матча, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 9 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования