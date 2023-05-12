Агент форварда «Ахмата» Янку ответил, вернется ли футболист в Грозный из аренды в Румынии

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Футбольный агент Траян Гергишан высказался о будущем своего клиента, нападающего грозненского «Ахмата» Габриэля Янку.
«Будущее Янку еще не решено. Клубы не ведут переговоры. Но пока сложно сказать, вернется ли он в «Ахмат». Время еще есть», — приводит слова Гергишана Sport24.
Сейчас Янку выступает за румынский «Херманнштадт» на правах аренды.
В нынешнем сезоне 29-летний Габриэль Янку провел за «Херманнштадт» 25 матчей, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 700 тысяч евро.