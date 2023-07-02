Агент нападающего ПАОКа Нарея сообщил об интересе ЦСКА к игроку: «Клубы общаются»

Агент Эрсин Акан, представляющий интересы нападающего ПАОКа Халеда Нарея, в разговоре с корреспондентом «СЭ» сообщил об интересе ЦСКА к игроку.

«Халед Нарей может оказаться в ЦСКА. Ведутся ли переговоры? Скажем так, клубы общаются», — сказал Акан «СЭ».

В сезоне-2022/2023 28-летний немецкий футболист сыграл 27 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 9 голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Нарея в 3 миллиона евро. Нарей может сыграть на правом фланге защиты, полузащиты и нападения.