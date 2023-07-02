Источник: «Зенит» отказался вести переговоры с «Фламенго» о продаже Клаудиньо

«Зенит» отказался вести переговоры о продаже полузащитника Клаудиньо в «Фламенго», утверждает журналист Жулио Мигель Нето.

По данным источника, бразильский клуб сообщил российской команде об интересе к 26-летнему футболисту, но сине-бело-голубые дали понять, что не хотят обсуждать трансфер.

Несмотря на это, «Фламенго» собирается оформить и прислать предложение по игроку.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с августа 2021 года, в сезоне-2022/23 хавбек забил 5 голов и сделал 12 результативных передач в 30 матчах за команду.

1 июля сообщалось, что «Зенит» хочет получить от «Фламенго» от 17 до 18 миллионов евро за Клаудиньо.