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Сегодня, 19:21

Источник: «Зенит» отказался вести переговоры с «Фламенго» о продаже Клаудиньо

Иван Торопцев
Корреспондент
Клаудиньо.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Зенит» отказался вести переговоры о продаже полузащитника Клаудиньо в «Фламенго», утверждает журналист Жулио Мигель Нето.

По данным источника, бразильский клуб сообщил российской команде об интересе к 26-летнему футболисту, но сине-бело-голубые дали понять, что не хотят обсуждать трансфер.

Несмотря на это, «Фламенго» собирается оформить и прислать предложение по игроку.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с августа 2021 года, в сезоне-2022/23 хавбек забил 5 голов и сделал 12 результативных передач в 30 матчах за команду.

1 июля сообщалось, что «Зенит» хочет получить от «Фламенго» от 17 до 18 миллионов евро за Клаудиньо.

Клаудиньо
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Фламенго
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