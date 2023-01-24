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Сегодня, 17:20

Агент Ондуа: «Пока мы не получали никаких предложений по игроку»

Агент Ондуа отреагировал на новость об интересе нескольких клубов РПЛ к игроку
Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент полузащитника «Ганновера» и сборной Камеруна Гаэля Ондуа Бенджамин Жеандон в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость об интересе нескольких клубов РПЛ к игроку.

«Ничего не знаю о заинтересованности клубов РПЛ в переходе Ондуа. Пока мы не получали никаких предложений по игроку. Конечно, клубы могут быть заинтересованы, потому что он хороший футболист, который сыграл на чемпионате мира в Катаре. Посмотрим, случится ли какой-то переход в это трансферное окно», — сказал Жеандон «СЭ».

Камерунец уже играл в РПЛ за «Анжи» с 2018 по 2019 год. Он является воспитанником «Локомотива».

Действующее соглашение Ондуа с «Ганновером» рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне 27-летний хавбек провел за немецкий клуб два матча и не отличился результативными действиями.

Гаэль Ондуа
РПЛ
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