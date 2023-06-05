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Сегодня, 10:05

Агент Гарсия: «Клаудиньо не стал лучшим полузащитником сезона? Я считаю, что это несправедливо»

Алина Савинова
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Агент Луис Фернандо Гарсия высказался об итогах премии «Герои РПЛ».

«Я не общался еще с Малкомом, но, думаю, он был рад. Логично, что для него важны эти награды. Клаудиньо не стал лучшим полузащитником сезона? Я считаю, что это несправедливо. Клаудиньо намного превосходил других полузащитников», — цитирует Гарсию Metaratings.ru.

Первая ежегодная премия РПЛ состоялась 4 июня в Москве. Игрок «Зенита» Малком получил награды «Нападающий сезона» и «Игрок сезона». Лучшим полузащитником был признан Эдуард Сперцян из «Краснодара».

В минувшем сезоне Малком провел 27 матчей в РПЛ, отметился 23 голами и 9 результативными передачами. На счету Клаудиньо 5 забитых мячей и 10 голевых передач в 24 играх чемпионата России.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-klaudino-ne-stal-luchshim-poluzashitnikom-sezona-eto-nespravedlivo-on-namnogo-prevoskhodil-drugikh-na-etoi-pozicii-256434/
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