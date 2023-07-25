Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:48

Агент Карраскаля заявил, что ЦСКА не получил ни одного приемлемого предложения по колумбийцу

Игнат Заздравин
Корреспондент
Хорхе Карраскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Агент Родриго Лопес, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, признался, что клуб не получал удовлетворительных предложений по его клиенту.

«На данный момент ЦСКА не получил ни одного приемлемого для себя предложения по Карраскалю. Однако мы продолжаем работать над этим. О разрыве контракта с клубом речь не идет. Мы никогда не пытались и не пытаемся сделать это. Такой вариант невозможен», — цитирует Лопеса Sport24.

ЦСКА арендовал Карраскаля у «Ривер Плейта» в феврале 2022 года. Прошлым летом армейцы выкупили 25-летнего колумбийца. За все время он провел за команду 47 матчей, забил 7 мячей и сделал 7 результативных передач.

Контракт Карраскаля с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.

Ранее Globo сообщал, что агенты Карраскаля пытаются расторгнуть контракт игрока с ЦСКА.

Источник: https://sport24.ru/football/news-561754-agent-karraskalya-ne-pytalis-i-ne-pytayemsya-rastorgnut-kontrakt-s-tsska-rabotayem-isklyuchitelno-nad-prodazhey
Хорхе Карраскаль
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Тактика 1-го тура РПЛ: Смолов — глубинный плеймейкер, свежая роль Мозеса и кризисные решения Федотова
История жизни президента UFC Даны Уайта
Киев намерен создать новый зерновой коридор после получения F-16
Призывникам запретят покидать РФ со дня размещения повестки в реестре
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Сергеевка на краснолиманском направлении
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: «Ростов» — «Зенит», «Краснодар» — «Сочи» и другие матчи
«Пари НН» обратился в ЭСК РФС по четырем эпизодам матча против «Зенита»
Матчи недели: РПЛ, Кубок России и ФНЛ — расписание и где смотреть трансляции
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Госдуме рекомендовали ускорить внесение поправок к проекту о продаже пива на стадионах

Гуренко: «Малком выполнил свою миссию в «Зените» и теперь хочет уйти зарабатывать деньги»