Агент Карраскаля заявил, что ЦСКА не получил ни одного приемлемого предложения по колумбийцу

Агент Родриго Лопес, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, признался, что клуб не получал удовлетворительных предложений по его клиенту.

«На данный момент ЦСКА не получил ни одного приемлемого для себя предложения по Карраскалю. Однако мы продолжаем работать над этим. О разрыве контракта с клубом речь не идет. Мы никогда не пытались и не пытаемся сделать это. Такой вариант невозможен», — цитирует Лопеса Sport24.

ЦСКА арендовал Карраскаля у «Ривер Плейта» в феврале 2022 года. Прошлым летом армейцы выкупили 25-летнего колумбийца. За все время он провел за команду 47 матчей, забил 7 мячей и сделал 7 результативных передач.

Контракт Карраскаля с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.

Ранее Globo сообщал, что агенты Карраскаля пытаются расторгнуть контракт игрока с ЦСКА.