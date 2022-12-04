Агент Копетти: «Несомненно, «Зениту» не составит труда выплатить 8 миллионов евро за трансфер»

Представитель нападающего «Расинга» Энцо Копетти, Мартин Сендоа ответил «СЭ» на вопрос, какая сумма устроит аргентинский клуб для продажи игрока в «Зенит».

«Сейчас мы в стадии переговоров с «Зенитом», мы ждем, когда они достигнут цифр, которые мы оговорили, чтобы иметь возможность закрыть сделку как можно скорее. Я думаю, что «Зенит» сможет поднять цену и дойти до цифры, установленной «Расингом» Несомненно, для такого крупного клуба, как «Зенит», не составит труда выплатить 8 миллионов евро за весь трансфер», — сказал Сендоа «СЭ».

Ранее Сендоа сообщил, что клуб из Санкт-Петербурга предложил за 26-летнего аргентинца 7,5 миллиона евро. В «Зените» опровергли информацию по поводу переговоров о трансфере футболиста.

Копетти — воспитанник «Расинга». В нынешнем сезоне форвард забил 21 гол и сделал 6 результативных передач в 47 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.