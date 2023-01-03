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Сегодня, 12:06

Агент Кравцова сообщил, что хавбек не покинет «Сочи» этой зимой

Виктория Кравченко
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Агент полузащитника «Сочи» Кирилла Кравцова Андрей Талаев сообщил, что футболист готовится к сборам и не планирует покидать команду.

«С Кириллом все отлично, он готовится к сборам. Кравцов не собирается покидать «Сочи» в зимнее окно, вопрос так не стоит. Сейчас он настроен доказывать своей игрой, что достоин играть в стартовом составе. Кирилл вообще не любитель дергаться с одного места на другое. Он отдохнул и готов проявить себя перед новым тренером», — сказал агент «РБ Спорту».

В этом сезоне Кравцов провел за «Сочи» 16 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

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