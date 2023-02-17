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Агент Крицер рассказал, как осуществил трансфер Станислава Черчесова в Европу

Виталий Косик
Корреспондент
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Известный израильский агент Григорий Крицер рассказал, как осуществил трансфер Станислава Черчесова в дрезденское «Динамо».

«Я тогда сотрудничал с немецкой агентской компанией. Через нее мы отправили в японскую «Гамбу» тройку звезд советского футбола — Сергея Алейникова, Олега Протасова и Ахрика Цвейбу. А с Черчесовым меня познакомил опять-таки Трахтенберг. Мы рассказали о предложении из Дрездена. Он взял паузу на размышления и через некоторое время, получив добро от Романцева, принял его. Станислав, конечно, существенно выиграл в зарплате. А иначе какой смысл уходить?» — приводит слова Крицера «Чемпионат».

Черчесов выступал в качестве игрока за немецкую команду с 1993 по 1995 год.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5000483-agent-rasskazal-kak-osuschestvil-transfer-stanislava-cherchesova-v-evropu.html
Станислав Черчесов
Футбол
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