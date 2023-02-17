Агент Крицер рассказал, как осуществил трансфер Станислава Черчесова в Европу

Известный израильский агент Григорий Крицер рассказал, как осуществил трансфер Станислава Черчесова в дрезденское «Динамо».

«Я тогда сотрудничал с немецкой агентской компанией. Через нее мы отправили в японскую «Гамбу» тройку звезд советского футбола — Сергея Алейникова, Олега Протасова и Ахрика Цвейбу. А с Черчесовым меня познакомил опять-таки Трахтенберг. Мы рассказали о предложении из Дрездена. Он взял паузу на размышления и через некоторое время, получив добро от Романцева, принял его. Станислав, конечно, существенно выиграл в зарплате. А иначе какой смысл уходить?» — приводит слова Крицера «Чемпионат».

Черчесов выступал в качестве игрока за немецкую команду с 1993 по 1995 год.