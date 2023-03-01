Агент Малкома и Клаудиньо отреагировал на слова Дзюбы про бразильцев в «Зените»

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Луис Фернандо Гарсия, агент бразильских полузащитников «Зенита» Клаудиньо и Малкома, отреагировал на слова форварда «Локомотива» Артема Дзюбы о трансферной политике петербургского клуба.
Ранее Дзюба заявил, что в «Зените» стало слишком много бразильских футболистов.
«Это его мнение. Я его [мнение], конечно, уважаю. Мне нечего больше сказать», — приводит Legalbet слова агента.
На данный момент в составе «Зенита» играют девять иностранных футболистов.
Клуб из Санкт-Петербурга лидирует в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 42 очка.