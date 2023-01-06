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Сегодня, 17:20

Агент нападающего «Антальяспора» отреагировал на слухи об интересе «Локомотива»

Иван Шитик
Корреспондент
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Гюнтер Тибо, агент нападающего «Антальяспора» Хейджи Райта, прокомментировал информацию о том, что интерес к форварду сборной США проявляет «Локомотив».

«Ни я, ни футболист, ни сам клуб ничего не знают об этом. Сейчас нет никакого смысла говорить о будущем Райта в другом клубе. Он лучший бомбардир «Антальяспора» и счастлив играть за этот клуб, поэтому не хочется комментировать подобные трансферные слухи», — заявил представитель игрока Sport24.

24-летний форвард в текущем сезоне забил 10 мячей в 15 матчах турецкой суперлиги и является вторым бомбардиром чемпионата. Его контракт с «Антальяспором» истекает летом 2025 года.

На чемпионате мира в Катаре он отметился голом в ворота сборной Нидерландов.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-06-agent-futbolista-sbornoy-ssha-otreagiroval-na-slukhi-ob-interese-lokomotiva
ФК Антальяспор
ФК Локомотив (Москва)
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