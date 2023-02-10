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Сегодня, 13:09

Агент Мирзова сообщил об отсутствии переговоров с «Химками» по новому контракту

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Резиуан Мирзов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Агент Александр Клюев, представляющий интересы нападающего «Химок» Резиуана Мирзова в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о новом контракте. Текущее соглашение с футболистом действует до конца сезона-2022/23.

«Пока не разговаривали с «Химками» о новом контракте. Сейчас мы не думаем о продлении контракта. Все мысли Резиуана о том, как подготовиться к весенней части чемпионата и помочь команде в решении поставленных руководством задач», — сказал Клюев «СЭ».

В этом сезоне 29-летний игрок провел 18 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

Резиуан Мирзов
ФК Химки
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