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Сегодня, 18:37

Агент Осипов заявил, что переход Шукурова в «Химки» скорее всего не состоится

Руслан Минаев
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Футбольный агент Владимир Осипов прокомментировал потенциальный переход полузащитника «Немана» Алимардона Шукурова в «Химки». По словам агента, трансфер скорее всего не состоится.

«Вообще никакого понимания, — цитирует Осипова «РБ Спорт». — Думаю, ничего уже не произойдет».

Ранее сообщалось, что полузащитник участвовал в первом сборе «Химок», проходившем в декабре.

23-летний Шукуров является игроком «Немана» и сборной Киргизии. В товарищеском матче против России (1:2), который состоялся 24 сентября 2022 года, футболист забил гол за свою национальную команду.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Неман
ФК Химки
Владимир Осипов
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