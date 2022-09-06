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6 сентября, 21:55

Агент Фернандеса: «Не знаю, что должно произойти, чтобы Паоло перешел в «Спартак»

Агент Паоло Фернандеса рассказал о переговорах со «Спартаком»
Микеле Антонов
Паоло Фернандес.
Фото Global Look Press

Агент полузащитника «Волоса» Паоло Фернандеса Альберто Ботинес в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о том, что переходу игрока в «Спартак» угрожает бонус, который должен получить представитель испанца.

«Новость о том, что переходу Фернандеса в «Спартак» мешает мой бонус при продаже — ложь. «Волос» просто не желает отдавать игрока красно-белым. Даже не знаю, что должно случиться, чтобы это произошло.», — сказал Ботинес «СЭ».

Ранее журналист портала Gazzetta Димитрис Вергос сообщил, что красно-белые направили греческому клубу улучшенное предложение по трансферу 24-летнего испанца.

Также сообщалось, что «Волос» хочет получить за полузащитника 1,5 миллиона евро, в то время как первоначальное предложение московского клуба составило 1 миллион.

ФК Спартак (Москва)
Паоло Фернандес
45
11
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