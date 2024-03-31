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31 марта, 21:34

Агент Рахмановича: «Мы общаемся с клубами, но пока все слишком далеко от конкретики»

Алина Савинова
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Футбольный агент Младен Ратковица заявил, что полузащитник «Крыльев Советов» Амар Рахманович не намерен покидать самарский клуб.

«Мы работаем, общаемся с клубами, но пока все слишком далеко от конкретики. Рано говорить, останется он на следующий сезон в «Крыльях» или нет, но у Амара контракт с клубом, его будущее в их руках. Если не случится ничего экстраординарного, он останется. Но посмотрим, что принесет летнее трансферное окно», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Рахманович выступает за «Крылья» с 2022 года. В текущем сезоне 29-летний футболист провел за клуб из Самары 20 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 4 голевые передачи.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
Амар Рахманович
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