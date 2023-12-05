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Сегодня, 18:46

«Спартак» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Ахматом»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Квинси Промес и Бернард Бериша.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Спартак» обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть отсутствие красной карточки полузащитнику «Ахмата» Бернарду Берише за агрессивное поведение на 34-й минуте матча 17-го тура РПЛ с грозненцами (1:2), сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

На 34-й минуте форвард грозненцев Гамид Агаларов вывел свою команду вперед, Бериша побежал праздновать гол к трибуне у скамейки соперника и прыгнул двумя ногами в сторону главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, после чего испанец толкнул его. Футболист получил желтую карточку, а тренер — красную. За агрессивное поведение испанскому специалисту грозят 4 матча дисквалификации.

4 декабря сообщалось, что у КДК РФС нет оснований на рассмотрение поведения Бериши, потому что главный судья оценил его поведение желтой карточкой.

Бернард Бериша
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
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