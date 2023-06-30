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30 июня, 23:09

Агент Сафонов анекдотом ответил на вопрос о шансах Кузяева сыграть за зарубежный клуб

Руслан Минаев
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Агент Алексей Сафонов поделился мнением о шансах полузащитника «Зенита» Далера Кузяева сыграть за иностранный клуб.

«Мне кажется, Кузяев — один из самых недооцененных игроков в России. Чаще смотрят на тех, кто забивает мячи, а роль Далера в другом. Он из тех, кто таскает рояль. Большой трудяга в этом смысле. Умеет и открыться, и подключиться, гол забить. Много хороших качеств. Игроки, которые проделывают на поле такой объем работы, очень ценятся», — цитирует агента «РБ Спорт».

Сафонов добавил, что политика мешает российским игрокам уезжать в зарубежные клубы.

«Как том анекдоте, где российского пограничника спрашивают: «Ну что, граница на замке?», а он отвечает: «Ну, конечно, а так сам ушел бы», — сказал он.

30-летний полузащитник выступает за «Зенит» с 2017 года. Его контракт с клубом действует до конца июня 2023 года.

В сезоне-2022/23 Кузяев провел в РПЛ 26 матчей в составе сине-бело-голубых, отметился 5 голами и 6 результативными передачами.

Источник: РБ Спорт
Далер Кузяев
Футбол
Алексей Сафонов
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