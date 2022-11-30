Агент Шпинев: «У Мухина все прекрасно в ЦСКА. Он провел больше половины всех матчей за команду»

Вадим Шпинев, агент полузащитника ЦСКА Максима Мухина, ответил на вопрос об игре футболиста в московской команде.

«У Максима Мухина все хорошо и прекрасно в ЦСКА, у него действующий контракт, он провёл больше половины всех матчей за команду. Главный тренер Владимир Федотов пробует варианты, делает ротации. На этой позиции играют два легионера, но Максим достойно конкурирует и смотрится. Последние матчи показали, что он убедительно смотрелся за ЦСКА», — приводит слова Шпинева Metaratings.ru.

В текущем сезоне 21-летний Мухин провел за красно-синих 15 матчей и сделал три результативные передачи. Контракт хавбека с московской командой действует до конца июня 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мухина в 3 миллиона евро. Полузащитник перешел в ЦСКА из «Локомотива» в июле 2021-го.