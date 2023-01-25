Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:00

Агент Сильянова ответил на вопрос о будущем игрока: «Ближе к концу чемпионата будем со всеми общаться»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника «Ростова» Александра Сильянова, ответил на вопрос «СЭ» о будущем игрока в клубе из Ростова-на-Дону.

«Не хотел бы забегать вперед. Решение будет принимать футболист — либо по возврату, либо по трансферу. Это только он решает, в какую сторону сделать выбор. Не могу говорить за парня, не могу предполагать, какое решение будет. С одной стороны, у Саши трудовой договор с «Локомотивом». С другой стороны, он проводит сезон в «Ростове», все комфортно, полное взаимопонимание с тренерским штабом. Парень работает, выполняет все требования тренерского штаба. Отношения клуб — клуб регулируются между ними. Нам неэтично говорить о том, есть ли опция выкупа или нет. Договор — это конфиденциальность. Придет время, будет май, ближе к концу чемпионата будем со всеми общаться. И в первую очередь буду общаться с Сашей», — сказал Шпинев «СЭ».

Арендное соглашение 21-летнего Сильянова рассчитано до лета 2023 года. В нынешнем сезоне он провел 20 матчей, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.

Александр Сильянов
ФК Ростов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Полуфиналистки Australian Open — кошмар для организаторов. Двое без флага и еще одна — бывшая россиянка
Все-таки попал под каток. Рублев не смог навязать борьбу Джоковичу
Сенатор Долгов призвал лишить Слепакова заработка
Врио главы ДНР Пушилин заявил о продвижении российских подразделений в Артемовске
Сотрудник ЧВК «Вагнер» рассказал об отличиях наемников и солдат ВСУ
Посол РФ назвал крайне опасным решение Германии о передаче Украине танков Leopard 2
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
«Я показывал в «Химках» не тот футбол?!» Юран ответил Садыгову
Агент Жемалетдинова: «Рифат тренируется индивидуально, занимается с командой. Все по плану»
Сенников: «Изидор — хороший форвард. Не знаю, с кем бы остался «Локомотив», отпустив его в «Лорьян»
«Юран, видимо, считает себя великим. Тогда почему он без команды?» Садыгов ответил, требовал ли ставить сына в состав
«Крылья Советов» до сих пор не расплатились с «Оренбургом» за переход Писарского
Садыгов ответил на вопрос, почему «Химки» расстались с Глушаковым и Кухарчуком
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Агент Жемалетдинова: «Рифат тренируется индивидуально, занимается с командой. Все по плану»

«Нижний Новгород» и «Акрон» сыграли вничью в товарищеском матче