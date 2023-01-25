Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:49

Агент Жемалетдинова: «Рифат тренируется индивидуально, занимается с командой. Все по плану»

Агент Вадим Шпинев рассказал о восстановлении Жемалетдинова
Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Рифата Жемалетдинова, ответил на вопрос «СЭ» о восстановлении игрока.

«Все в порядке, все нормально, по плану. Тренируется индивидуально, занимается с командой. Никакие сроки называть не буду. Все идет так, как идет. Будет ли готов для общей группы к концу второго сбора или третьего — сложно сказать. Лучше не загадывать. Все по плану», — сказал Шпинев «СЭ».

26-летний Жемалетдинов травмировался на летних сборах «Локомотива» в 2022 году. В сезоне-2022/23 он еще ни разу не появлялся на поле.

ФК Локомотив (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Полуфиналистки Australian Open — кошмар для организаторов. Двое без флага и еще одна — бывшая россиянка
Все-таки попал под каток. Рублев не смог навязать борьбу Джоковичу
Сенатор Долгов призвал лишить Слепакова заработка
Врио главы ДНР Пушилин заявил о продвижении российских подразделений в Артемовске
Сотрудник ЧВК «Вагнер» рассказал об отличиях наемников и солдат ВСУ
Посол РФ назвал крайне опасным решение Германии о передаче Украине танков Leopard 2
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Агент Сильянова ответил на вопрос о будущем игрока: «Ближе к концу чемпионата будем со всеми общаться»
«Я показывал в «Химках» не тот футбол?!» Юран ответил Садыгову
Сенников: «Изидор — хороший форвард. Не знаю, с кем бы остался «Локомотив», отпустив его в «Лорьян»
«Юран, видимо, считает себя великим. Тогда почему он без команды?» Садыгов ответил, требовал ли ставить сына в состав
«Крылья Советов» до сих пор не расплатились с «Оренбургом» за переход Писарского
Садыгов ответил на вопрос, почему «Химки» расстались с Глушаковым и Кухарчуком
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Сенников: «Изидор — хороший форвард. Не знаю, с кем бы остался «Локомотив», отпустив его в «Лорьян»

Агент Сильянова ответил на вопрос о будущем игрока: «Ближе к концу чемпионата будем со всеми общаться»