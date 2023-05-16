Агент: «Готов ли Скворцов играть в первой лиге и летать в Хабаровск? Он готов отправиться даже на Луну»

Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что защитника «Химок» Льва Скворцова не пугают длительные перелеты в первой лиге.

«Останется ли Скворцов в «Химках»? Для начала посмотрим, где остаются «Химки». У его контракт до конца сезона, будущее — вопрос переговоров. Готов ли он играть в первой лиге и летать в Хабаровск? Он готов летать куда хочешь: и в Америку, и во Владивосток, и на Луну», — приводит «РБ Спорт» слова Селюка.

Скворцов выступает за «Химки» с 2023 года. В текущем сезоне 23-летний казахстанский футболист провел 5 матчей в составе подмосковной команды.

По итогам 27 туров «Химки» занимают предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 18 очков.