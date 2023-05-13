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Сегодня, 13:41

Агент Тассано заявил, что будущее футболиста будет обсуждаться после окончания чемпионата

Алина Савинова
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Хелио Мартинс, агент защитника «Химок» Кристиана Тассано, ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Давайте дождемся окончания сезона, после чего мы поговорим с клубом. Но надо учитывать, что у Тассано есть действующий контракт с «Химками», — приводит «РБ Спорт» слова Мартинса.

Тассано выступает за подмосковный клуб с 2023 года. В текущем сезоне РПЛ он провел 5 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с «Химками» рассчитан до 2025 года.

На данный момент «Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков за 26 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-tassano-o-budushhem-pogovorim-posle-sezona-no-est-kontrakt-s-himkami/
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Кристиан Тассано
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