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Сегодня, 17:18

Агент Уткина назвал причину задолженности «Ростова» перед футболистами

Константин Белов
Корреспондент
Даниил Уткин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Агент Даниила Уткина Даниил Бердышев прокомментировал «СЭ» информацию о том, что «Ростов не выплачивает игрокам зарплаты последние три месяца.

«У «Ростова» были небольшие задержки по зарплате, но из-за технических моментов такое произошло. Сейчас зарплаты выплачивают игрокам. Все нормально, информация о том, что футболистам не выплачивают зарплаты три месяца, была ложной», — сказал Бердышев «СЭ».

Ранее СМИ сообщали, что последний раз футболисты «Ростова» получали зарплату в октябре.

«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ: в 17 матчах команда Валерия Карпина набрала 35 очков.

22 февраля «Ростов» сыграет против «Урала» в 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ Кубка России.

Даниил Уткин
РПЛ
ФК Ростов
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