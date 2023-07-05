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Агент Вендела опроверг новость о том, что он игнорирует «Зенит»: «Общаюсь с Медведевым почти каждый день»

Микеле Антонов
Корреспондент
Вендел.
Фото «СЭ»
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Агент полузащитника «Зенита» Вендела, Тьяго Рибейро, в комментарии для «СЭ» опроверг новость о том, что он не выходит на связь с руководством клуба из Санкт-Петербурга.

Ранее издание «РБ Спорт» сообщило о том, что представители 25-летнего бразильца прекратили общение с генеральным директором «Зенита» Александром Медведевым, который вел диалог со стороны российской команды по поводу возможной продажи футболиста.

«Эта новость — совершенная неправда. Я разговариваю с Медведевым почти каждый день», — сказал Рибейро «СЭ».

Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года, на его счету 15 голов и 13 результативных передач в 88 матчах за команду.

1 июля главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что клуб разрешил игроку искать новый клуб. Сообщалось, что одним из претендентов на хавбека является «Коринтианс».

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Вендела в 24 миллиона евро.

Вендел. Вендел устал от России. «Зениту» пора его продавать

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
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