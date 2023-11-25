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Сегодня, 23:10

Агроном «Ростех Арены» о матче «Балтика» — «Спартак»: «Уже сейчас начинаем подготовку поля к следующей игру»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Агроном «Ростех Арены» Александра Воробей прокомментировала погодные условиях, в которых был проведен матч 16-го тура МИР РПЛ «Балтика» — «Спартак» (0:2).

«Мы понимали, что делать. Морально были готовы. Справились, как могли. Мы уже сейчас начинаем подготовку поля к следующему матчу. Мы сделаем все возможное. Руководители «Спартака» меня поблагодарили», — сказала Воробей.

Матч в Калининграде проходил на заснеженном поле.

«Балтика» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков в 16 турах. Команда 2 декабря сыграет с «Факелом».

РПЛ
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
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