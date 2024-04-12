«Сочи» выпустил ролик с космонавтом-Абаскалем перед матчем со «Спартаком»: «Это наш колизей»

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Пресс-служба «Сочи» опубликовала ролик к матчу 24-го тура РПЛ против «Спартака» в честь Дня космонавтики.
Игра состоится на «Арене Фишт» в Сочи в субботу, 13 апреля. Начало — в 14.00 по московскому времени.
В видео пресс-службы «Сочи» главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в образе космонавта приземляется на стадионе сочинцев. Там испанца встречается тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин и выгоняет его с поля.
— Хьюстон, у нас проблема. Я вижу неопознанный объект, он приближается.
— Какой тебе Хрюстон? Убирайте, пожалуйста, свой флаг. Вообще-то, это наш колизей.
— Мне тут не рады, улетаю домой, беру суши и иду спать.
В 2020-м году у Бородина случился конфликт с экс-тренером «Спартака» Доменико Тедеско. Тогда он заявил немцу: «Это наш колизей».