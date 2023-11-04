Голы Маркова и Якимова принесли «Факелу» победу над «Ахматом»

«Факел» в гостях обыграл «Ахмат» в матче 14-го тура РПЛ — 2:1.

Счет в конце первого тайма открыл защитник грозненцев Дарко Тодорович, но команда Мирослава Ромащенко не смогла удержать победу.

На 59-й минуте счет сравнял Евгений Марков, а в компенсированное время ко второму тайму победу воронежцам принес гол Вячеслава Якимова.

«Ахмат» не выигрывает в РПЛ с начала осени — 2 сентября грозненцы обыграли «Урал» (1:0) в матче 7-го тура. С 12 очками «Ахмат» занимает 13-е место в РПЛ. «Факел» с 18 очками идет 9-м в турнирной таблице.

В следующем туре «Ахмат» на выезде сыграет с «Локомотивом», а «Факел» дома примет ЦСКА. Оба матча пройдут 11 ноября.