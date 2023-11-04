«Ахмат» — «Факел»: стартовые составы команд на матч 14-го тура РПЛ

«Ахмат» и «Факел» объявили составы на матч 14-го тура РПЛ.

«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Тодорович, Челикович, Тимофеев, Олейников, Бериша, Швец, Камило, Ильин, Конате.

Запасные: Опарин, Ташаев, Уциев, Быстров, Волков, Камилов, Мацуев, Харин, Гбамбле, Ковачев, Даниэл Жуниор, Агаларов.

«Факел»: Беленов, Кудряшов, Брызгалов, Черов, Мастерной, Магаль, Альшин, Якимов, Квеквескири, Марков, Аппаев.

Запасные: Гудиев, Суслов, Калинин, Яколиш, Мендель, Багамаев, Ивлев, Моцпан, Селе, Долгов, Максимов, Ивахнов.

Матч «Ахмат» — «Факел» состоится в субботу, 4 ноября и начнется в 16.30 по московскому времени.