Сегодня, 15:26
«Ахмат» и «Факел» объявили составы на матч 14-го тура РПЛ.
«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Тодорович, Челикович, Тимофеев, Олейников, Бериша, Швец, Камило, Ильин, Конате.
Запасные: Опарин, Ташаев, Уциев, Быстров, Волков, Камилов, Мацуев, Харин, Гбамбле, Ковачев, Даниэл Жуниор, Агаларов.
«Факел»: Беленов, Кудряшов, Брызгалов, Черов, Мастерной, Магаль, Альшин, Якимов, Квеквескири, Марков, Аппаев.
Запасные: Гудиев, Суслов, Калинин, Яколиш, Мендель, Багамаев, Ивлев, Моцпан, Селе, Долгов, Максимов, Ивахнов.
Матч «Ахмат» — «Факел» состоится в субботу, 4 ноября и начнется в 16.30 по московскому времени.