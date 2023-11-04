Масалитин ожидает от ЦСКА невнятной игры в матче с «Пари НН»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча армейцев с «Пари НН», который пройдет в рамках 14-го тура РПЛ в воскресенье, 5 ноября.

«Нижний» — это такая трудовая команда, которая не хватает звезд с неба. Пришел Юран, подтянул дисциплину, правильно расставил их на поле, и они выполняют тренерскую задумку. Команда неуступчивая, и если ЦСКА недооценит ее, то будут неприятности. У ЦСКА произошел эмоциональный выброс, очень много положительных эмоций забрала игра с «Краснодаром». Если они успеют восстановиться, то хорошо, но боюсь, что в этой ситуации им будет тяжело и физически и морально. Опять будет невнятная игра от ЦСКА. Будут забивать — значит выиграют, не будут забивать — будут проблемы. Легкой игры не будет у ЦСКА. Мы должны увидеть голы в этой встрече. Максимум 3 мяча будет забито. Может быть 1:1, 1:0, 2:1. Игра будет очень тяжелая. ЦСКА всегда фаворит. История клуба, его успехи, естественно, должны сослужить хорошую службу ЦСКА. Все привыкли, что ЦСКА является одним из флагманов нашего футбола. Как и «Спартак», как и «Зенит», в каждой игре они являются фаворитами. Но только игра показывает, кто фаворит сегодня, а кто аутсайдер", — приводит слова Масалитина Metaratings.ru.

Матч ЦСКА — «Пари НН» пройдет 5 ноября. Начало матча — в 16.30 по московскому времени.