«Ахмат» и «Краснодара» сыграют в Грозном матч 8-го тура РПЛ

«Ахмат» и «Краснодар» сыграют матч 8-го тура РПЛ. Игра пройдет на «Ахмат-Арене» в Грозном в субботу, 16 сентября. Начало — в 16:30 по московскому времени.

Смотреть игру чемпионата России «Ахмат» — «Краснодар» можно на телеканале «Матч Премьер», который проведет видеотрансляцию матча. Начало прямого эфира — в 16:25.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события игры «Ахмат» — «Краснодар» доступны в матч-центре.

Матч «Ахмат» — «Краснодар» будет судить бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым из Воронежа, его ассистенты — Егор Болховитин и Владислав Назаров. Видеоарбитр (ВАР) — Сергей Карасев, ассистент ВАР — Андрей Фисенко.

«Ахмат» после 7 туров занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 10 очками, «Краснодар» идет на первом месте с 17 очками.