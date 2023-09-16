ЦСКА — «Крылья Советов»: Роша получил вторую желтую карточку

Защитник ЦСКА Виллиан Роша оставил команду в меньшинстве в матча 8-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» — 1:2.

Первую желтую карточку он получил на 36-й минуте за грубый фол против Шитова, а вторую — на 61-й за то, что наступил на ногу Рассказову.