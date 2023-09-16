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РПЛ

Сегодня, 15:28

ЦСКА — «Крылья Советов»: Роша получил вторую желтую карточку

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Виллиан Роша оставил команду в меньшинстве в матча 8-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» — 1:2.

Первую желтую карточку он получил на 36-й минуте за грубый фол против Шитова, а вторую — на 61-й за то, что наступил на ногу Рассказову.

Антон Заболотный и&nbsp;Гленн Бейл. ЦСКА — «Крылья Советов»: онлайн-трансляция матча
Россия. Премьер-лига. 8-й тур
16 сент, 14:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:2
Крылья Советов
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
1
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
3
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
4
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
7
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
8
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
9
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
10
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 2 : 2
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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