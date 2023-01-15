«Ахмат» сыграл вничью в товарищеском матче с сербской командой «Бачка Топола»

«Ахмат» сыграл вничью со счетом 0:0 в товарищеском матче с сербской командой «Бачка Топола».

Тренерский состав грозненцев предоставил игровое время всем футболистам, которые сыграли по тайму.

19 января грозненцы встретятся с сербским «Партизаном».

«Ахмат» занимает шестое место в таблице РПЛ после 17 туров, набрав 26 очков.