«Ахмат» сыграл вничью в товарищеском матче с сербской командой «Бачка Топола»

Сегодня, 17:56
«Ахмат» сыграл вничью со счетом 0:0 в товарищеском матче с сербской командой «Бачка Топола».
Тренерский состав грозненцев предоставил игровое время всем футболистам, которые сыграли по тайму.
19 января грозненцы встретятся с сербским «Партизаном».
«Ахмат» занимает шестое место в таблице РПЛ после 17 туров, набрав 26 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования