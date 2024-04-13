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13 апреля, 23:59

Акинфеев извинился перед болельщиками за ошибку в матче ЦСКА с «Локомотивом»

Ана Горшкова
Корреспондент
Гол Ильи Самошникова в ворота Игоря Акинфеева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев обратился к болельщикам после матча 24-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:3).

«Хотел бы извиниться перед нашими болельщиками, первый гол — полностью моя ответственность. При этом хочу сказать, что горжусь нашей командой. По ходу такого не просто складывающегося матча, мы проявили характер, сравняли и стремились победить до последней минуты», — приводит слова Акинфеева пресс-служба клуба.

Голкипер отметил, что сплочение в такие тяжелые моменты формирует команду и вселяет оптимизм.

«Очень надеюсь, что этот матч принес нашим болельщикам больше положительных эмоций», — заявил Акинфеев.

ЦСКА набрал 37 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» (37) занимает пятую строчку, уступая армейцам по дополнительным показателям.

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отбивает удар в&nbsp;матче с &laquo;Локомотивом&raquo;. Безумное дерби «Локо» и ЦСКА: кошмар Акинфеева, заряженный Заболотный и 3:3!

Источник: https://t.me/pfccskamoscow/20225
Игорь Акинфеев
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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