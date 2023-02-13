Акинфеев объяснил, почему не уехал играть за границу и что для него означают выступления за ЦСКА

Лучший вратарь в истории российского футбола Игорь Акинфеев в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру объяснил, почему не уехал играть за границу.

— Вопрос от вратаря английского «Бристоль-Сити» и сборной России Никиты Хайкина. Находились ли вы когда-нибудь в зоне комфорта и если да, то как из нее выходили?

— Не знаю, что считается зоной комфорта. Я всегда привык трудиться. У меня с детства была мечта попасть в основной состав ЦСКА, родители меня в пять лет, даже раньше, привели в армейскую школу. И когда говорят, что «Акинфеев не уехал туда, не уехал сюда, выбрал зону комфорта», то хорошо — пусть так считают! Но у меня была мечта и цель играть именно в этой команде. Я люблю ее, меня в первый раз привели в манеж ЦСКА. Если бы это была какая-то другая команда — может быть, по-другому сейчас говорил бы. Но, когда у тебя колоссальная любовь к болельщикам ЦСКА, к клубу и с их стороны такое же внимание ко мне, то не считаю, что это — зона комфорта. Это — работа. А работа всегда подразумевает в том числе и критику.

— Насчет «не уехал туда, не уехал сюда». Вас в «Зенит» или куда-нибудь еще пытались переманить?

— В российский клуб — никогда в жизни. Да и в европейский тоже. Только разговоры.

— Виктор Гончаренко в недавнем интервью говорил, что хотел бы, чтобы вы в свое время уехали, четко видели вас, например, в «Милане». Никогда не возникает даже минимального сожаления?

— Никогда! Как я говорил про карьеру, так говорю и про свою жизнь — это моя жизнь, и, слава богу, за меня ее никто не проживает, не может повлиять на те или иные ситуации. Никогда ни о чем не жалел и, надеюсь, жалеть не буду. Потому что если начинаешь жалеть, то это значит, что ты что-то делал неправильно. А я люблю эту команду с детства, никогда ее не предавал и не предам.

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. Всего за армейский клуб он провел 723 матча, пропустил 649 мячей и 303 раза отстоял на ноль.