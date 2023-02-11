Алаев оценил нововведение с комментариями судей во время видеопросмотра

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС), глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев оценил нововведение, которое было опробовано на Winline Зимнем Кубке РПЛ.

Во время видеопросмотра судья был обязан давать комментарии по эпизоду в прямом эфире.

— Мы сами видим минусы. Есть, над чем работать. Если говорить об этих экспериментах, получилось здорово. Конечно, мы опасались. Честно говоря, на таком уровне никто этого не делал, мы были первыми. Что-то подучилось, что-то — нет, что-то вызывает вопросы. Но я бы оценил этот опыт как положительный. Хотел бы поблагодарить судей, потому что для них это абсолютно новая история, они были в новой роли. Но, как вы видите, они все имеют лица, умеют хорошо говорить, объясняют свои решения. Мне кажется, только положительный опыт. Говорить о том, что это сразу стоит перенести в РПЛ, я бы пока не стал. Когда я поднимал эту тему, что возможны комментарии судей, я говорил о том, что виду тенденцию, что судьи, которые являются важным элементом игры, должны быть публичными. Этот опыт показал, что они могут прекрасно это делать. Как это реализовать в официальных играх на матчах РПЛ…

Но раньше эту темы мы даже не обсуждали, а сейчас получили какой-то опыт. Встретимся. Был здесь и Каманцев, встретимся с руководством РФС. Абсолютно уверен, что судьи будут комментировать свои решения в лайве, как это делают в регби, на хоккее, на баскетболе, а судьи будут более публичными людьми. Чем раньше мы найдем механизм, поймем, как это лучше работает, тем быстрее мы это введем, а не будем ждать, пока кто-то это сделает. И тем быстрее те ребята, которые работают во второй лиге или первой, быстрее поймут, что судья — публичная профессия. Судья должен аргументированно комментировать свои решения, он должен быть частью игры. Тем раньше эти ребята начнут к этому готовиться, тем раньше мы их подготовим. Чудес не бывает, с 18-го тура это не появится в РПЛ, но потихоньку мы к этому придем.

Если честно, с судьями еще не было общения по этому поводу. Если получится, пообщаюсь. Но я же тоже, как и вы, вижу видео. Поначалу где-то они волновались, но где-то уже понимают, что это надо делать. И самое главное, что они все сами сказали, что никаких проблем. Ни одного негативного комментария не услышал. Вопрос только заключается в том, как это все реализовать на более официальном уровне.

Офсайдные линии? Стоит задача как можно быстрее начать применять их на матчах РПЛ. Процедура всем предельно понятная. Надеюсь, уже в этом сезоне протестируем ее, потому что офсайдных линий не хватает. Но повлиять на этот процесс мы не можем, потому что по сути мы заказчики. Надеюсь, партнеры нас не подведут и все сертифицируют, — сказал Алаев.

Также регламент предусматривал флэш-интервью арбитров в течение 15 минут после завершения матча по согласованию с департаментом судейства РФС.