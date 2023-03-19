0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:32

Алдонин: «ЦСКА нужно обыгрывать «Зенит». Когда, если не сейчас?»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча армейцев с «Зенитом» в 20-м туре чемпионата России.

«Хотелось бы увидеть победу ЦСКА в матче с «Зенитом». Учитывая турнирное положение, для армейцев и для их психологического состояния это важнейший матч. Эта игра покажет, на что способна команда. В кубковой встрече с «Динамо» мы увидели, что «Зенит» не в лучшем состоянии: было видно, как питерцы в концовке заметно подустали. Нужно обыгрывать «Зенит». Когда, если не сейчас?» — приводит «Чемпионат» слова Алдонина.

Матч ЦСКА — «Зенит» пройдет сегодня, 19 марта, и начнется в 19.30 по московскому времени.

Петербургский клуб с 48 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. Армейцы занимают 5-е место, набрав 32 очка.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5037291-aldonin-hotelos-by-uvidet-pobedu-cska-v-matche-s-zenitom-kogda-esli-ne-sejchas.html
dsadadad
Евгений Алдонин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Уникальный успех ЦСКА: бросили в три раза меньше «Локомотива» и победили
Мощнейшие цифры главного русского новичка: повторил результат Буре, впереди — только Овечкин
Социальные пенсии дополнительно проиндексируют на 3,3% с 1 апреля
Прокуратура Манхэттена уведомила Трампа о его задержании 21 марта
Дрон-камикадзе «Привет-82» передадут добровольцам СВО в апреле
«Метрополитен-оперу» обязали заплатить $200 тыс. оперной певице Нетребко
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 20-й тур: ЦСКА — «Зенит», «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
Комличенко считает, что игрокам «Ростова» надо больше работать
Михайлов не имел права играть сегодня за «Пари НН». «Торпедо» присудят победу?
«Пари НН» — «Торпедо»: хозяева открыли счет в игре
Суслин заявил, что «Спартак» может только мечтать о чемпионстве
РПЛ: «Ростов» обошел «Спартак», «Локомотив» победил «Краснодар» и другие матчи 20-го тура
Защитник «Химок» Андраде: «Новость о скандалах в клубе — ложь, домыслы. Ничего такого нет»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мендес — о матче с «Зенитом»: «Все испытывают серьезные сложности, когда приезжают к нам в Москву»

Карпин: «После удаления у «Химок» «Ростов» стал играть на расслабоне»