Алдонин назвал вызывающим переход Медины из ЦСКА в «Спартак»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал «СЭ» переход парагвайского хавбека Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».

«Переход в состав прямого конкурента — это вызывающе. Но я бы не сказал, что Медина — незаменимый футболист. Он — игрок обоймы, но точно не тот, потеря которого могла бы сказаться на результатах команды. Поэтому я не вижу в этом ничего ужасного для клуба. Но, конечно, это выглядит вызывающе. Болельщикам ЦСКА из-за перехода Медины переживать уж точно не стоит. Хотелось бы, чтобы у армейцев был не только сильный состав, но и сильная скамейка. Нужно усиление. Если найдут достойную замену — это не потеря», — сказал Алдонин «СЭ».

По информации «СЭ», «Спартак» заплатил за Медину около 7,5 миллиона евро. 26-летний футболист подписал контракт с красно-белыми до конца июня 2026 года.

Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года. Он провел за армейцев 45 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.