Алдонин: «ЦСКА необходимо усиливать все линии, чтобы конкурировать с «Зенитом»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин подвел итоги сезона для армейцев.

«Итоги сезона правильнее подводить после финала Кубка. Потому что, я думаю, одна из задач — это кубковый трофей. А так, очень хорошую работу провели и команда, и тренерский штаб, и клуб в целом», — приводит Metaratings.ru слова Алдонина.

Также он поделился мыслями о конкуренции ЦСКА с «Зенитом» в следующем сезоне.

«Сложно сказать, какие позиции необходимо усилить, чтобы конкурировать с «Зенитом», потому что здесь немного не равны позиции. Но нужно понимать, удастся ли «Зениту» сохранить всех своих легионеров. Сейчас, по большому счету, не очень понятен смысл всего этого в условиях отстранения от еврокубков. Если конкурировать с «Зенитом» и пытаться занять первое место, то, безусловно, необходимо усиливать, все линии», — добавил специалист.

ЦСКА занял второе место в РПЛ по итогам сезона-2022/23. Красно-синие завоевали медали впервые с 2018 года. Чемпионат в пятый раз подряд выиграл «Зенит».

11 июня московской команде предстоит сыграть с «Краснодаром» в рамках FONBET Кубка России, который пройдет на стадионе «Лужники» в столице.