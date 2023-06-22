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Сегодня, 17:57

Алаев ответил на вопрос, когда пройдет встреча клубов РПЛ с судьями

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев считает, что в скором времени пройдет встреча представителей клубов с судьями.

— Вы говорили, что пройдет встреча клубов с судьями. Когда она пройдет?

— Данное предложение было озвучено коллегами из РФС. Не в моей компетенции собрать судей и провести данное мероприятие. Коллеги выставили предложение, мы с ним согласились. Сезон закончился, подвели итоги, кто-то успел уже отдохнуть, мы на месте, до старта нового сезона РПЛ остался месяц. Мне кажется, что коллеги из РФС определят дату, состав участников и мы проведем это мероприятие. Клубы тоже ждут эту встречу. Теперь нужно подвести иные итоги сезона.

Футбол
РПЛ
Александр Алаев
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