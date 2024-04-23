Мостовой назвал «Спартак» фаворитом дерби: «ЦСКА будет тяжело»

Бывший футболист «Спартака» сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых с ЦСКА в перенесенном 21-м туре РПЛ.

Игра пройдет 25 апреля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 20.30 мск. Главным арбитром встречи был назначен Василий Казарцев.

«ЦСКА будет тяжело в дерби. «Спартак» для меня — однозначный фаворит. Как бы странно это ни было с учетом предыдущих игр. Но для меня это так: 60% на 40% в пользу «Спартака». При всем, что есть у команды, они обязаны быть в тройке по итогам сезона. Они там и будут, если ничего не произойдет. Посторонние люди мешали команде до этого», — сказал Мостовой «СЭ».

На данный момент «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 24 матчах. ЦСКА располагается на 6-й строчке (37).