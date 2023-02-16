Сегодня, 19:42
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на слова главы департамента судейства РФС Павла Каманцева о том, что российские судьи лучше, чем игроки.
«А в чем критерий сравнения этих профессий? Все люди и все ошибаются. Любая профессия не бывает без ошибок. Я не понимаю смысл этого выражения и вообще не знаю, кто это такой», — цитирует Мостового Metaratings.ru.
В текущем сезоне лидером среди арбитров по проведенным играм является Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. На его счету 14 матчей.