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Мостовой — о высказывании Каманцева: «Не понимаю смысл этого выражения и не знаю, кто это такой»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на слова главы департамента судейства РФС Павла Каманцева о том, что российские судьи лучше, чем игроки.

«А в чем критерий сравнения этих профессий? Все люди и все ошибаются. Любая профессия не бывает без ошибок. Я не понимаю смысл этого выражения и вообще не знаю, кто это такой», — цитирует Мостового Metaratings.ru.

В текущем сезоне лидером среди арбитров по проведенным играм является Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. На его счету 14 матчей.

Источник: https://metaratings.ru/news/mostovoi-ne-ponimayu-smysl-vyrazheniya-kamanceva-o-futbolistakh-i-ne-znayu-kto-eto-takoi-228450/
Александр Мостовой
Футбол
Павел Каманцев
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