Мостовой — о поражении «Спартака»: «Не вижу ничего удивительного. Уже все равно, отправят ли Абаскаля в отставку»

Экс-футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение «Спартака» в матче 24-го тура РПЛ против «Сочи» (0:1).

«Уже все равно, отправят ли Абаскаля в отставку. Если бы я не следил за «Спартаком», то глядя на результат матча, удивился бы. А вспоминая предыдущие игры, не вижу ничего удивительного. Игра была равная, но «Сочи», которые неплохо играли после рестарта, создали «Спартаку» проблемы. Винить руководство в том, что Абаскаль остается не стоит, у них другие задачи. В руководстве «Спартака» есть те, кто в футбол играл? Это бизнес. Они ж не спрашивают у футбольных людей, нужен ли тот или иной человек — агенты все решают. Еще полтора года назад я говорил: кто такой Абаскаль?» — сказал Мостовой «СЭ».

«Сочи» (18 очков) поднялся на предпоследнее место в РПЛ. Команда одержала первую победу под руководством Морено и выиграла в чемпионате России впервые с 22 октября — в 12-м туре победили «Урал» (4:1).

«Спартак» (35) занимает шестое место в турнирной таблице.