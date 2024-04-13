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Судейство

Сегодня, 17:25

«Краснодар» — «Зенит»: у судьи не было причин удалить Мостового. Иванов поступил правильно

Александр Бобров
Шеф-редактор
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На 4-й минуте матча 24-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Зенит» на поле возникла конфликтная ситуация с участием Лукаса Оласы и Андрея Мостового, в которой судья Сергей Иванов принял верное решение, не применив красную карточку.

Краснодарцу не понравилось поведение соперника, упавшего на газон. Он начал что-то высказывать зенитовцу и коснулся его головы. Мостовой сделал движение левой рукой и едва коснулся оппонента. Но Оласа упал и стал изображать сильнейшую боль, словно он получил удар в область шеи.

У судьи не было оснований для удаления Мостового — он и не стал показывать красную карточку.

Мурад Мусаев (&laquo;Краснодар&raquo;) и&nbsp;Сергей Семак (&laquo;Зенит&raquo;). «Краснодар» — «Зенит»: Оласа открыл счет. Онлайн-трансляция матча РПЛ
Россия. Премьер-лига. 24-й тур
13 апр, 17:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Зенит

Андрей Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Лукас Оласа
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