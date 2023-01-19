Александр Мостовой высказался о перспективах Артема Дзюбы и Дениса Глушкова подписать контракт с клубом РПЛ

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о перспективах нападающего Артема Дзюбы и полузащитника Дениса Глушкова подписать контракт с клубом РПЛ.

«Артем Дзюба в нашем чемпионате любому клубу пригодился бы, подходит нам. Только в «Зените» есть вроде бы такой же игрок, поэтому не стоит туда. Я об этом говорил еще до его отъезда в Турцию. Я очень удивлялся, почему никто в РПЛ не подпишет Дзюбу. Такая ситуация.

С Денисом Глушаков все точно также. Ему всего 35 лет. Спокойно может играть везде, тем более в российском чемпионате. Пожалуйста!» — сказал Мостовой Betonmobile.ru.

Напомним, что оба игрока находятся в статусе свободных агентов.