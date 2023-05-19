КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:19

Тарханов: «В матче «Спартак» — ЦСКА будет решаться судьба серебряных медалей»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча красно-синих против «Спартака» в 28-м туре РПЛ.

«Думаю, все-таки ЦСКА будет фаворитом, хоть и матч в гостях. Они достаточно удачно провели последние игры, находятся в хорошей форме и с хорошим настроением. «Спартак», наоборот, может быть злым, пытаться реабилитироваться перед болельщиками. В плане игры ЦСКА сейчас получше. Они более ровно играют, выглядят хорошо и в обороне, и в атаке. У «Спартака», если Джикия не играет, то появляются большие проблемы в обороне. В атаке тоже не все в порядке, потому что по матчу с «Химками» было видно, что не хватает каких-то качеств. Моменты создают, но не реализовывают», — приводит слова Тарханова Betonmobile.ru.

Также он считает, что ЦСКА займет второе место в РПЛ по итогам сезона.

«В этом матче будет решаться судьба серебряных медалей. Думаю, у ЦСКА будет серебро, а бронзу должен забрать «Спартак». Но я бы хотел, чтобы бронзу завоевал «Ростов», — сказал Тарханов.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 21 мая. Начало — в 16.30 мск.

Источник: Betonmobile
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Тарханов
3
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Фанаты АЗ атаковали трибуны, на которых находились семьи игроков «Вест Хэма» после матча
В Москве ввели карантин из-за птичьего гриппа на нескольких территориях
«Алмазные» подвески: адаптация импортных авто может обойтись в миллион рублей
В Волгограде задержали мужчину после угроз убийством девушки в прямой трансляции
Кодовый звонок: мошенники придумали новую схему с кредитами
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи
Гендиректор «Химок Оленев: «Талалаев уже в самолете, завтра увидите на стадионе»
В «Химках» заявили, что Талалаев поехал с командой в Грозный
Чанов рассказал, что родители Чалова думали над уходом из ЦСКА
Чалов рассказал, почему игроки в ЦСКА снова стали краситься в блондинов
Представитель Боржеса: «Краснодар» ждет, чтобы провести Кади повторное обследование»
Зиньковский: «Аршавин — он один. А Пиня пусть будет офигенным Пиняевым»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Жуков: «В матче с ЦСКА у «Спартака» последняя надежда на серебро, будут биться!»

Жуков считает, что уход Николсона будет не большой потерей для «Спартака»