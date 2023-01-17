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Сегодня, 19:24

Алексей Игонин: «Решение «Торпедо» пригласить Дзюбу является осмысленным»

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Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал возможный переход нападающего Артема Дзюбы в «Торпедо». 34-летний российский форвард может подписать контракт с московским клубом на полгода.

«На сегодняшний день мы не знаем, какой футболист Артем Дзюба. Это спорт, прошлыми заслугами нельзя гордиться. Дзюба долгое время не играл. В какой он сейчас форме мы не знаем, Артем потерял много времени. Решение «Торпедо» пригласить Дзюбу является осмысленным, потому что я знаю там людей, которые пытаются выправить непростую ситуацию», — приводит слова Игонина «РБ Спорт».

46-летний экс-футболист надеется, что у Дзюбы и «Торпедо» всё получится в случае приглашения игрока в команду.

«Сейчас сложно пригласить зарубежных футболистов, тем более в «Торпедо» нет времени на адаптацию. Надо давать результат здесь и сейчас. Будет ли приглашение Дзюбы удачным решением — это зависит уже от Артема», — добавил Игонин.

С 3 ноября 2022-го Дзюба является свободным агентом. Последним его клубом был турецкий «Адана Демирспор». Портал Transfermarkt оценивает форварда в 4 миллиона евро.

«Торпедо» с 6 очками занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-igonin-nadeyus-u-dzyuby-i-torpedo-vse-poluchitsya/
Алексей Игонин
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
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