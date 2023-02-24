24 февраля, 23:23
Председателя правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер поздравил бразильских футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо с получением российских паспортов.
— Алексей Борисович, карту болельщика уже получили?
— Конечно, да! Это обязательно.
— А двух новых россиян в составе «Зенита» поздравили?
— Искренне рад от всей души за Малкома и Клаудиньо. Получение паспорта — доверие страны. Читайте, завидуйте!
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении российского гражданства бразильским футболистам «Зенита» Клаудиньо и Малкому.