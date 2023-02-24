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24 февраля, 23:23

Алексей Миллер: «Искренне рад за Малкома и Клаудиньо. Получение паспорта — доверие страны»

Иван Шитик
Корреспондент
Клаудиньо и Малком.
Фото ФК «Зенит»
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Председателя правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер поздравил бразильских футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо с получением российских паспортов.

— Алексей Борисович, карту болельщика уже получили?

— Конечно, да! Это обязательно.

— А двух новых россиян в составе «Зенита» поздравили?

— Искренне рад от всей души за Малкома и Клаудиньо. Получение паспорта — доверие страны. Читайте, завидуйте!

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении российского гражданства бразильским футболистам «Зенита» Клаудиньо и Малкому.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2023-02-24-aleksey-miller-chitayte-zaviduyte-.htm
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
Алексей Миллер
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